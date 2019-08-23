Министерство ветеранов ликвидировать не будут, - Зеленский

23 августа, 2019, 11:37

Об этом Зеленский сказал во время выступления на открытии II международного волонтерского и ветеранского форума "Там, где мы - там Украина", передает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Министерство по делам ветеранов никто не будет ликвидировать. Это позорная информация и позорные слухи. Вы лучше других знаете, какие там действительно есть проблемы, что не работает и действительно надо срочно менять. Мы будем воплощать все это в жизнь", - пообещал Зеленский.

Президент также добавил, что ждет от волонтеров и ветеранов предложений на кандидатуру главы министерства.

"Также мы действительно ждем от вас кандидатуру. Я не хочу сам выбирать эту кандидатуру. Я хочу, чтобы вы нам дали эту кандидатуру, которая является авторитетом и которая действительно может возглавить министерство", - подчеркнул Зеленский.