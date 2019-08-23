Министерство ветеранов ликвидировать не будут, - Зеленский
Об этом Зеленский сказал во время выступления на открытии II международного волонтерского и ветеранского форума "Там, где мы - там Украина", передает пресс-служба Офиса президента Украины.
"Министерство по делам ветеранов никто не будет ликвидировать. Это позорная информация и позорные слухи. Вы лучше других знаете, какие там действительно есть проблемы, что не работает и действительно надо срочно менять. Мы будем воплощать все это в жизнь", - пообещал Зеленский.
Президент также добавил, что ждет от волонтеров и ветеранов предложений на кандидатуру главы министерства.
"Также мы действительно ждем от вас кандидатуру. Я не хочу сам выбирать эту кандидатуру. Я хочу, чтобы вы нам дали эту кандидатуру, которая является авторитетом и которая действительно может возглавить министерство", - подчеркнул Зеленский.
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