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Espreso.tvОбществоЛана Дель Рей выпустила новый клип. Видео

Лана Дель Рей выпустила новый клип. Видео

Режиссером клипа стал Рич Ли, известный работами для групп Maroon 5, Eminem и Black Eyed Peas

Об этом сообщается на официальном Youtube-канале певицы.

Лана Дель Рей в 9-минутном видео представила сразу две песни - "Fuck It I Love You" и "The Greatest". Видео, традиционно для Ланы, снято в ретро-стиле.

Заметим, что меньше, чем за сутки, клип набрал более миллиона просмотров.

 

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