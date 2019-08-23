Лана Дель Рей выпустила новый клип. Видео
23 августа, 2019, 22:12
Режиссером клипа стал Рич Ли, известный работами для групп Maroon 5, Eminem и Black Eyed Peas
Об этом сообщается на официальном Youtube-канале певицы.
Лана Дель Рей в 9-минутном видео представила сразу две песни - "Fuck It I Love You" и "The Greatest". Видео, традиционно для Ланы, снято в ретро-стиле.
Заметим, что меньше, чем за сутки, клип набрал более миллиона просмотров.
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