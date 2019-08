Лана Дель Рей выпустила новый клип. Видео

23 августа, 2019, 22:12

Режиссером клипа стал Рич Ли, известный работами для групп Maroon 5, Eminem и Black Eyed Peas

Об этом сообщается на официальном Youtube-канале певицы.

Лана Дель Рей в 9-минутном видео представила сразу две песни - "Fuck It I Love You" и "The Greatest". Видео, традиционно для Ланы, снято в ретро-стиле.

Заметим, что меньше, чем за сутки, клип набрал более миллиона просмотров.