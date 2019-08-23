Гренландцы хотят, чтобы Трамп советовался насчет покупки острова с ними, а не с властью Дании

23 августа, 2019, 20:54

Жители Гренландии предлагают президенту США Дональду Трампу приехать к ним и посоветоваться относительно статуса территории острова

Об этом пишет The Economist.

"Если Трамп хочет разговаривать о Гренландии, пусть он приезжает сюда, а не в Данию", - заявила экс-премьер-министр Гренландии Алекса Хаммонд.