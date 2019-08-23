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Espreso.tvОбществоГренландцы хотят, чтобы Трамп советовался насчет покупки острова с ними, а не с властью Дании

Гренландцы хотят, чтобы Трамп советовался насчет покупки острова с ними, а не с властью Дании

Жители Гренландии предлагают президенту США Дональду Трампу приехать к ним и посоветоваться относительно статуса территории острова

Об этом пишет The Economist.

"Если Трамп хочет разговаривать о Гренландии, пусть он приезжает сюда, а не в Данию", - заявила экс-премьер-министр Гренландии Алекса Хаммонд.

  • Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп зразмышляет над идеей покупки острова Гренландия, который принадлежит Дании.
  • Датские политики считают, что президент США Дональд Трамп должен забыть об этой идее, а премьер Дании назвала ее абсурдом.
  • Позже Трамп официально подтвердил свое желание купить Гренландию.
  • Трамп готов платить Дании за остров по $600 млн ежегодно плюс единовременная выплата, сумма которой не называется.
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