Гренландцы хотят, чтобы Трамп советовался насчет покупки острова с ними, а не с властью Дании
23 августа, 2019, 20:54
Жители Гренландии предлагают президенту США Дональду Трампу приехать к ним и посоветоваться относительно статуса территории острова
Об этом пишет The Economist.
"Если Трамп хочет разговаривать о Гренландии, пусть он приезжает сюда, а не в Данию", - заявила экс-премьер-министр Гренландии Алекса Хаммонд.
- Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп зразмышляет над идеей покупки острова Гренландия, который принадлежит Дании.
- Датские политики считают, что президент США Дональд Трамп должен забыть об этой идее, а премьер Дании назвала ее абсурдом.
- Позже Трамп официально подтвердил свое желание купить Гренландию.
- Трамп готов платить Дании за остров по $600 млн ежегодно плюс единовременная выплата, сумма которой не называется.
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