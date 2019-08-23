Google запустил новую функцию поиска изображений

23 августа, 2019, 19:33

Теперь поисковая система Google позволит пользователям в разделе "Фотографии" искать фото по тексту в самых снимках

Об этом сообщил Google Photos в Twitter.

"Начиная с этого месяца, мы запустили возможность искать фотографии по тексту, который записан на самых снимках", - сообщила американская компания.

Кроме того, когда пользователи найдут фотографии, которые искали, они смогут легко скопировать и вставить сам текст в другой документ.

Заметим, что новая функция поисковой системы базируется на основе искусственного интеллекта.