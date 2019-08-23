Голос "призывает Зеленского внести изменения в Конституцию

23 августа, 2019, 16:10

Об этом сообщил лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук во время брифинга, передает Еспресо.TV .

Партия "Голос" представила свои требования к президенту в части парламентской реформы. В частности, речь идет об отмене неприкосновенности, сокращении количества нардепов, ограничении каденций депутатов, наказании за прогулы и кнопкодавство.

По мнению партии, отмена неприкосновенности депутатов изменит мотивацию граждан баллотироваться в Раду ради иммунитета.

Кроме того, партия предлагает сократить количество нардепов до 300. В партии отмечают, что это будет отвечать принципам народовластия, ведь тогда один депутат будет представлять примерно 100 тыс. избирателей. Это также позволит снизить нагрузку на государственный бюджет.

Также, предлагают ограничить возможность быть народным депутатом двумя сроками подряд.

"10 лет - достаточный срок, чтобы народный избранник доказал свою эффективность", - отметили в партии.

Кроме того, "Голос" предлагает лишать мандата нардепов, которые не посещали большую часть пленарных заседаний в течение одной сессии.

"Верховная Рада и страна не должны быть заложниками нардепов, которые не ходят на заседания", - отметили в политсиле.

В дополнение, партия предлагает лишать мандата каждого нардепа, пойманного на неличном голосовании (кнопкодавстве).