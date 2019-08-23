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Espreso.tvОбществоЕвгений Киселев будет вести программу на "Радио НВ"

Евгений Киселев будет вести программу на "Радио НВ"

Известный журналист Евгений Киселев, который накануне уволился с телеканала "Прямой", будет вести программу на "Радио НВ"

Об этом сообщил главный редактор "Радио НВ" Валерий Калныш.

По словам Калныша, авторская программа Киселева начнет выходить в новом сезоне стартует 2 сентября, и это будет формат интервью.

"Раньше Евгений Киселев уже вел программу на "Радио НВ" и она имела успех. Это будет формат интервью - и не обязательно с политиками. Есть много интересных собеседников, разговорить которых може человек с опытом, кем, без сомнения является Киселев. Не исключаю, что со временем мы можем расширить сотрудничество и запустить не только интервью", - рассказал Калныш.

Евгений Киселев был ведущим авторской программы на "Радио НВ" сразу после запуска радиостанции в марте 2018 года.

22 августа журналист в эфире перед началом своей авторской программы заявил о решении уйти с телеканала "Прямой".

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