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Espreso.tvОбществоДипломаты и волонтеры США ко Дню Независимости прочитали на украинском стихотворение Лины Костенко

Дипломаты и волонтеры США ко Дню Независимости прочитали на украинском стихотворение Лины Костенко

Американские дипломаты и волонтеры Корпуса Мира продекламировать стихотворение украинской поэтессы Лины Костенко "Вечірнє сонце"

Видео обнародовало посольство США в Украине.

Отмечается, что волонтеры и дипломаты записали стихотворение на видео во время своих путешествий в разные уголки Украины - на восток и запад, север и юг.

"Благодаря группе BRUTTO, несколько лет назад это стихотворение превратилось в прекрасную песню, и наш пресс-атташе Рэй Кастилло не мог не сыграть и не спеть ее. Мы наслаждались красотой Украины, так же, как и каждой строчкой стихотворения и каждой нотой песни", - говорится в сообщении посольства.

Ранее сообщалось, что премьер Великобритании Джонсон поздравил украинцев с Днем независимости возгласом "Слава Україні!".

 

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