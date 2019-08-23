Дипломаты и волонтеры США ко Дню Независимости прочитали на украинском стихотворение Лины Костенко
23 августа, 2019, 17:28
Американские дипломаты и волонтеры Корпуса Мира продекламировать стихотворение украинской поэтессы Лины Костенко "Вечірнє сонце"
Видео обнародовало посольство США в Украине.
Отмечается, что волонтеры и дипломаты записали стихотворение на видео во время своих путешествий в разные уголки Украины - на восток и запад, север и юг.
"Благодаря группе BRUTTO, несколько лет назад это стихотворение превратилось в прекрасную песню, и наш пресс-атташе Рэй Кастилло не мог не сыграть и не спеть ее. Мы наслаждались красотой Украины, так же, как и каждой строчкой стихотворения и каждой нотой песни", - говорится в сообщении посольства.
Ранее сообщалось, что премьер Великобритании Джонсон поздравил украинцев с Днем независимости возгласом "Слава Україні!".
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