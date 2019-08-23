День Независимости: послы G7 заявили о готовности помогать на пути реформ
Об этом говорится в их поздравлении в Twitter.
"По случаю Дня Независимости Украины Группа послов G7 по поддержке реформ выражает пожелание мира и процветания украинскому народу. Она подтверждает свою полную готовность и преданность в помощи Украине на пути реформ", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что премьер Великобритании Джонсон поздравил украинцев с Днем Независимости возгласом "Слава Україні!", а дипломаты и волонтеры США ко Дню Независимости прочитали на украинском стихотворение Лины Костенко.
По случаю Дня Независимости Украины Группа послов G7 по поддержке реформ высказывает пожелание мира и процветания украинскому народу. Она подтверждает свою полную готовность и преданность в помощи Украине на пути реформ.- G7AmbReformUA (@ G7AmbReformUA) 23 августа 2019 г.
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