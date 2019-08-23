День Независимости: послы G7 заявили о готовности помогать на пути реформ

23 августа, 2019, 19:48

Группа послов G7 по поддержке реформ сделала заявление по случаю 28-ой годовщины украинской независимости

Об этом говорится в их поздравлении в Twitter.

"По случаю Дня Независимости Украины Группа послов G7 по поддержке реформ выражает пожелание мира и процветания украинскому народу. Она подтверждает свою полную готовность и преданность в помощи Украине на пути реформ", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что премьер Великобритании Джонсон поздравил украинцев с Днем Независимости возгласом "Слава Україні!", а дипломаты и волонтеры США ко Дню Независимости прочитали на украинском стихотворение Лины Костенко.