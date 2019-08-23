День флага: парашютисты из 12 стран соединились в трезубец в небе над Харьковщиной. Видео

23 августа, 2019, 14:50

В День национального флага Украины, 23 августа, на аэродроме "Коротич" Харьковского аэроклуба скайдайверы из 12 стран мира стали участниками фигуры трезубец

Об этом сообщает харьковский аэроклуб им. В. С. Гризодубовой ОСО Украины.

Иностранные гости вместе с украинскими парашютистами в свободном падении собрали фигуру трезубец.

Отмечается, что прыжки были с двух бортов Ан-28. В фигуре приняли участие, кроме украинцев, представители Австралии, Германии, Румынии, Швеции, Польши, Франции, Словакии и других стран.