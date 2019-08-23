День флага: дрон разбросал поздравительные листовки в центре Горловки

23 августа, 2019, 19:42

Беспилотник с поздравительными листовками по случаю Дня государственного флага и Дня Независимости запустили на Донбассе

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook.

Дрон разбросал листовки на центральной площади оккупированной Горловки. Таким образом украинцев, которые остаются на оккупированной земле, поздравили с праздниками.

"Сине-желтые листовки доставляем пока не Укрпочтой. Европа будет от Лиссабона до Владивостока, когда украинский флаг вернется во Владивосток! С праздником!" - написал Омелян.