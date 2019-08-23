Чиновники Минспорта закупили более чем на 8 млн грн сомнительные препараты под видом лекарств, - СБУ

23 августа, 2019, 15:42

Чиновники от спорта разворовывали государственные средства путем закупки сомнительных препаратов для национальных сборных команд Украины

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Спецслужбы установили, что должностные лица госучреждения "Управление сборных команд и проведения спортивных мероприятий "Укрспортобеспечения", которое находится под руководством Министерства молодежи и спорта, в нарушение требований закона закупили у частного предприятия лекарственные средства и медпрепараты на сумму более 8 млн грн.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК, задокументировано, что закупленная продукция вообще не относится к лекарственным средствам.

К тому же часть препаратов, переданных спортсменам под видом лекарственных медицинских препаратов, не прошла соответствующий контроль в Национальном антидопинговом центре.

Действия должностных лиц нанесли государственному бюджету ущерб более чем на 8 млн грн, а также поставили под угрозу выступления на международных соревнованиях национальных команд в связи с отсутствием допинг-контроля продукции.

Сейчас главному врачу Министерства молодежи и спорта Украины объявлено о подозрении.