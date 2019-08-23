Чубаров поздравил украинцев с Днем флага
Об этом Чубаров сообщил на странице в Facebook.
"От имени Меджлиса крымскотатарского народа искренне поздравляю вас с Днем Государственного Флага Украины!", - написал глава Меджлиса.
По его словам, крымские татары относятся к украинскому флагу как к государственному символу, который олицетворяет единство и свободу.
"Крымские татары в равной степени уважительно относятся к Государственному Флагу как к одному из государственных символов украинского государства, так и к крымскотатарскому национальному флагу, символизирующему его единство, преемственность поколений и многовековую борьбу за свою свободу", - подчеркнул он.
Кроме того, Чубаров надеется, что в освобожденном от оккупантов Крыму снова будут высоко подняты украинский и крымскотатарский флаги.
"Верим и делаем все для того, чтобы в освобожденном от российских оккупантов Крыму снова и везде вознеслись вверх сине-желтые государственные флаги Украины с тризубом и голубые крымскотатарские флаги с золотистой тамгой", - написал Чубаров.
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