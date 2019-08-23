Черновецкий обратился в суд, чтобы запретить Луценко выезжать за границу

23 августа, 2019, 19:49

Бывший мэр столицы Леонид Черновецкий обратился в Окружной административный суд Киева с просьбой запретить генеральному прокурору Юрию Луценко выезд за границу

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск Леонида Черновецкого к Государственной пограничной службы и генеральному прокурору Юрию Луценко. Истец просит суд в интересах народа Украины запретить Юрию Луценко выезд за границу", - говорится в сообщении.

По словам Черновецкого, такой запрет необходим "с целью недопущения избежания уголовной ответственности за преступления, совершенные в должности генерального прокурора, сразу после его увольнения".

Среди других требований иска - обязать Государственную пограничную службу Украины ограничить выезд Луценко за границу.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по административному делу, добавили в пресс-службе.