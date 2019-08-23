Черновецкий обратился в суд, чтобы запретить Луценко выезжать за границу
Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.
"В Окружной административный суд города Киева поступил иск Леонида Черновецкого к Государственной пограничной службы и генеральному прокурору Юрию Луценко. Истец просит суд в интересах народа Украины запретить Юрию Луценко выезд за границу", - говорится в сообщении.
По словам Черновецкого, такой запрет необходим "с целью недопущения избежания уголовной ответственности за преступления, совершенные в должности генерального прокурора, сразу после его увольнения".
Среди других требований иска - обязать Государственную пограничную службу Украины ограничить выезд Луценко за границу.
Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по административному делу, добавили в пресс-службе.
- Напомним, 26 июля 2017 года следователи ГПУ получили разрешение суда на задержание Леонида Черновецкого с целью привода для участия в рассмотрении ходатайства об аресте экс-мэра Киева.
- 12 сентября стало известно, что Служба безопасности Украины разыскивает экс-мэра Киева Леонида Черновецкого.
- 3 июля 2018 года экс-мэра Киева Черновецкого вызвали на допрос в ГПУ.
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