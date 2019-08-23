Бойцы ООС поздравили украинцев с Днем флага
23 августа, 2019, 18:54
Военные Операции объединенных сил поздравили украинцев с Днем государственного флага
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