Бойцы ООС поздравили украинцев с Днем флага

23 августа, 2019, 18:54

Военные Операции объединенных сил поздравили украинцев с Днем государственного флага

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

"Там где развевается флаг Украины - там единство и уважение, там будущее, там новая жизнь", - говорится в поздравлении.