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Espreso.tvОбществоБойцы ООС поздравили украинцев с Днем флага

Бойцы ООС поздравили украинцев с Днем флага

Военные Операции объединенных сил поздравили украинцев с Днем государственного флага

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

"Там где развевается флаг Украины - там единство и уважение, там будущее, там новая жизнь", - говорится в поздравлении.

 

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