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Espreso.tvОбществоБезработных стало меньше на 1%, - Минсоцполитики

Безработных стало меньше на 1%, - Минсоцполитики


фото: poltava365
Минимальная зарплата в Украине с 2016 года выросла в три раза, а средняя - в два раза. Кроме того, за три года уровень безработицы упал с 9,3% до 8,8%

Об этом сообщается в отчете Министерства социальной политики Украины.

Минимальная заработная плата в Украине с 2016 года увеличилось в три раза - с 1378 до 4137 грн в 2019 году, а средняя зарплата штатного работника выросла в два раза - с 4839 грн до 10027 грн.

"В течение 2016-2019 годов, после падения в 2014-2015 годах, наблюдается стабильная тенденция роста реальных доходов населения", - говорится в отчете.

Министр социальной политики Андрей Рева отметил, что зарплаты повысили наименее социально защищенным гражданам, в том числе низкоквалифицированным работникам.

Кроме того, согласно отчету, прожиточный минимум увеличился на 45% - до 1936 грн, минимальная пенсия - на 45,6%. до 1564 грн, а средняя пенсия - на 76,5%, до 3006 грн. При этом уровень безработицы за три года в Украине сократился с 9,3% (1670000 безработных трудоспособного возраста) до 8,8% (1570000 человек).

Отмечается, что в 2019 году продолжается тенденция увеличения количества новых рабочих мест, а количество трудоустроенных на вновь созданные рабочие места достигла 276,1 тыс. человек.

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