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Espreso.tvОбществоАваков заявил, что увольняет руководителей полиции в 4 областях

Аваков заявил, что увольняет руководителей полиции в 4 областях


фото: mvs.gov.ua
Министр внутренних дел Арсен Аваков анонсировал увольнение руководителей Главных управлений Нацполиции во Львовской, Закарпатской, Запорожской и Житомирской областях

Об этом он сказал во время расширенного заседания коллегии МВД, передает Укринформ.

"Я еще раз подчеркиваю: я принимаю решение об увольнении руководителей главков Львовской (Валерий Середа, - Ред.), Закарпатской (Роман Стефанишин, - Ред.), Запорожской (Сергей Комиссаров, - Ред.) и Житомирской областей (Вячеслав Печененко - Ред.). Прошу соответствующих офицеров после заседания коллегии зайти ко мне для решения вопроса дальнейшего прохождения службы ", - заявил Аваков.

Перед этим руководитель Нацполиции Князев доложил министру, что именно в этих областях худшие показатели по противодействию преступности.

 

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