23 августа, 2019, 17:15

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк поздравил украинцев с Днем Государственного Флага Украины и обратился к президенту Зеленскому с призывом обеспечить принятие закона "О Государственном флаге Украины"

Об этом пишет официальный сайт партии "Народный фронт".

"Сегодня День Государственного Флага Украины!



Уважаемые друзья, национальный флаг Украины - символ государства. Таковы истинные и простые слова о флаге, с которым украинцы защищают свою свободу, независимость и строят собственное государство.



Государственный флаг - не только сине-желтые цвета официальных мероприятий или государственных праздников.

Это - гордый флаг борьбы на фронте, под которым украинские защитники бьют врагов нашей свободной страны.



Украинский флаг - символ того, что Украина есть и будет независимым государством!



Сегодня хочу напомнить, что мое правительство разработало, а парламент принял в первом чтении закон "О государственном флаге". Тот закон, которым определяется порядок использования национального флага и уважение к нему.



К сожалению, в течение трех лет нашей политической команде не удалось убедить партнеров по коалиции проголосовать за него. Обращаюсь к Президенту Зеленскому с призывом обеспечить принятие закона "О Государственном флаге Украины".

Для Украины и грядущих поколений.



Поздравляю всех с праздником! Слава Украине!", - сказал в обращении Арсений Яценюк.