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Espreso.tvОбществоАрсений Яценюк: Наш флаг - это символ, что Украина есть и будет независимой. Надо принять закон о Государственном флаге

Арсений Яценюк: Наш флаг - это символ, что Украина есть и будет независимой. Надо принять закон о Государственном флаге

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк поздравил украинцев с Днем Государственного Флага Украины и обратился к президенту Зеленскому с призывом обеспечить принятие закона "О Государственном флаге Украины"

Об этом пишет официальный сайт партии "Народный фронт".

"Сегодня День Государственного Флага Украины!

Уважаемые друзья, национальный флаг Украины - символ государства. Таковы истинные и простые слова о флаге, с которым украинцы защищают свою свободу, независимость и строят собственное государство.

Государственный флаг - не только сине-желтые цвета официальных мероприятий или государственных праздников.
Это - гордый флаг борьбы на фронте, под которым украинские защитники бьют врагов нашей свободной страны.

Украинский флаг - символ того, что Украина есть и будет независимым государством!

Сегодня хочу напомнить, что мое правительство разработало, а парламент принял в первом чтении закон "О государственном флаге". Тот закон, которым определяется порядок использования национального флага и уважение к нему.

К сожалению, в течение трех лет нашей политической команде не удалось убедить партнеров по коалиции проголосовать за него. Обращаюсь к Президенту Зеленскому с призывом обеспечить принятие закона "О Государственном флаге Украины".

Для Украины и грядущих поколений.

Поздравляю всех с праздником! Слава Украине!", - сказал в обращении Арсений Яценюк.

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