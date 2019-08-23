Арсений Яценюк: Наш флаг - это символ, что Украина есть и будет независимой. Надо принять закон о Государственном флаге
Об этом пишет официальный сайт партии "Народный фронт".
"Сегодня День Государственного Флага Украины!
Уважаемые друзья, национальный флаг Украины - символ государства. Таковы истинные и простые слова о флаге, с которым украинцы защищают свою свободу, независимость и строят собственное государство.
Государственный флаг - не только сине-желтые цвета официальных мероприятий или государственных праздников.
Это - гордый флаг борьбы на фронте, под которым украинские защитники бьют врагов нашей свободной страны.
Украинский флаг - символ того, что Украина есть и будет независимым государством!
Сегодня хочу напомнить, что мое правительство разработало, а парламент принял в первом чтении закон "О государственном флаге". Тот закон, которым определяется порядок использования национального флага и уважение к нему.
К сожалению, в течение трех лет нашей политической команде не удалось убедить партнеров по коалиции проголосовать за него. Обращаюсь к Президенту Зеленскому с призывом обеспечить принятие закона "О Государственном флаге Украины".
Для Украины и грядущих поколений.
Поздравляю всех с праздником! Слава Украине!", - сказал в обращении Арсений Яценюк.
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