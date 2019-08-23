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Espreso.tvОбщество23 августа на Донбассе не было ни одного обстрела

23 августа на Донбассе не было ни одного обстрела

В течение текущих суток, 23 августа, обстрелов позиций подразделений ООС со стороны вооруженных формирований РФ и их наемников не зафиксировали

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Но накануне, 22 августа боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстреливал позиции подразделений ООС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.
Факты вражеского огня зафиксированы вблизи населенных пунктов Водяное, Новотроицкое, Богдановка, Лебединское, Новолуганское, Зайцево и Южное. 

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов 2 украинских военнослужащих получили ранения.

 

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