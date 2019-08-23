23 августа на Донбассе не было ни одного обстрела
23 августа, 2019, 19:11
Противник обстреливал позиции подразделений ООС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.
В течение текущих суток, 23 августа, обстрелов позиций подразделений ООС со стороны вооруженных формирований РФ и их наемников не зафиксировали
Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
Но накануне, 22 августа боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня.
Противник обстреливал позиции подразделений ООС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.
Факты вражеского огня зафиксированы вблизи населенных пунктов Водяное, Новотроицкое, Богдановка, Лебединское, Новолуганское, Зайцево и Южное.
За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов 2 украинских военнослужащих получили ранения.
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