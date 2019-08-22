Звезде российского сериала "Отель Элеон" запретили въезд в Украину
Об этом пишет Радио Свобода.
Актер рассказал, что о запрете узнал случайно на сайте "Миротворец" и что он, "вероятно, связан с его пребыванием в Крыму", аннексированном Россией. О том, на какой срок ему запретили въезд, актер не уточнил.
Официально ему могут объявить об этом запрете, когда он попытается приехать в Украину.
"Я не получил ни письменного сообщения, ни официального объяснения ... Я узнал об этом, желая сделать копродукцию с Украиной. Через своих коллег начал переговоры, и в один момент они ответили и прислали мне электронное письмо, в котором сказали, что мне запрещен въезд, и они не могут сотрудничать со мной ", - сказал актер.
Бикович является главным актером российско-сербского фильма "Балканский рубеж". В фильме говорится о том, что российские военные в 1999 году якобы провели операцию с целью защитить Косово от НАТО. Съемки фильма - по сообщению сербской прессы - проходили в России, Сербии и на территории оккупированного Крыма.
В ноябре 2018 года Милош Бикович получил "Медаль Пушкина", которой отметил его президент Российской Федерации Владимир Путин.
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