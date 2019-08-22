Звезда украинской журналистики Олег Вергелис нуждается в нашей поддержке

22 августа, 2019, 10:41

В мае он пережил тяжелый инсульт, операцию и его ждет длительная реабилитация

Коллеги по цеху - артисты, режиссеры, продюсеры, журналисты организуют благотворительное представление и призывают приобрести билет на добро.

А мы в то же время также призываем быть неравнодушными и пожертвовать средства.

29 августа в 19:00

Эксклюзивный благотворительный показ спектакля "Два анекдота на ужин" по пьесам А. П. Чехова "Медведь" & "Признание"

Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко.

Этот спектакль по известным пьесам Антона Чехова "Медведь" и "Признание" - прекрасная возможность встретиться друзьям, провести приятный летний театральный вечер, вспоминая остроумные чеховские сюжеты да еще и сделать благотворительное дело: покупая билеты, помочь человеку выздороветь. Искрометное, тонкое и трогательное представление в исполнении любимых актеров театра и кино - Ольги Сумской, Виталия Борисюка, Юрия Горбунова, Лилии Ребрик и Алексея Вертинского вместе с героями чеховских комедий-шуток подарит хорошее настроение и надежду.



Все собранные средства будут переданы на реабилитацию выдающегося журналиста и театрального критика Олега Вергелиса.