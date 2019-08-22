Звезда украинской журналистики Олег Вергелис нуждается в нашей поддержке
Коллеги по цеху - артисты, режиссеры, продюсеры, журналисты организуют благотворительное представление и призывают приобрести билет на добро.
А мы в то же время также призываем быть неравнодушными и пожертвовать средства.
29 августа в 19:00
Эксклюзивный благотворительный показ спектакля "Два анекдота на ужин" по пьесам А. П. Чехова "Медведь" & "Признание"
Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко.
Этот спектакль по известным пьесам Антона Чехова "Медведь" и "Признание" - прекрасная возможность встретиться друзьям, провести приятный летний театральный вечер, вспоминая остроумные чеховские сюжеты да еще и сделать благотворительное дело: покупая билеты, помочь человеку выздороветь. Искрометное, тонкое и трогательное представление в исполнении любимых актеров театра и кино - Ольги Сумской, Виталия Борисюка, Юрия Горбунова, Лилии Ребрик и Алексея Вертинского вместе с героями чеховских комедий-шуток подарит хорошее настроение и надежду.
Все собранные средства будут переданы на реабилитацию выдающегося журналиста и театрального критика Олега Вергелиса.
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