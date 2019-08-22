Зеленский поговорил по телефону с премьером Канады Трюдо о невозможности возвращения РФ в G7
22 августа, 2019, 19:01
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо об инициативе возвращения России в "Большую семерку"
Об этом сообщает пресс-служба президента.
Отмечается, что Зеленский поблагодарил за последовательную позицию Канады о невозможности возвращения России в "Большую семерку" в условиях агрессии, которая продолжается на Донбассе, и оккупации Крыма.
Украинский президент также отметил, что в ситуации, когда продолжают гибнуть украинцы, необходимо не возвращать Россию в "Семерку", а "заставлять ее выполнять свои обязательства".
Также сообщается, что Зеленский и Трюдо договорились обсуждать противодействие агрессии РФ после саммита "Большой семерки" во Франции.
- Накануне президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о "глубоких европейских корнях" России.
- Позже стало известно, что президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон договорились вернуть Россию в G8 в 2020 году
- Германия и Великобритания не поддержали такую инициативу США и Франции.
- ЕС против безусловного возвращения России в G8
- Зеленский заявил, что Россия может вернуться в Большую семерку только после того, как будет прекращена агрессия против Украины. В РФ раскритиковали это заявление: назвали "бессмысленным набором букв"
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