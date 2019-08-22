Зеленский поговорил по телефону с премьером Канады Трюдо о невозможности возвращения РФ в G7

22 августа, 2019, 19:01

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Отмечается, что Зеленский поблагодарил за последовательную позицию Канады о невозможности возвращения России в "Большую семерку" в условиях агрессии, которая продолжается на Донбассе, и оккупации Крыма.

Украинский президент также отметил, что в ситуации, когда продолжают гибнуть украинцы, необходимо не возвращать Россию в "Семерку", а "заставлять ее выполнять свои обязательства".

Также сообщается, что Зеленский и Трюдо договорились обсуждать противодействие агрессии РФ после саммита "Большой семерки" во Франции.