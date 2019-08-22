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Espreso.tvОбществоЗеленский поговорил по телефону с премьером Канады Трюдо о невозможности возвращения РФ в G7

Зеленский поговорил по телефону с премьером Канады Трюдо о невозможности возвращения РФ в G7

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо об инициативе возвращения России в "Большую семерку"

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Отмечается, что Зеленский поблагодарил за последовательную позицию Канады о невозможности возвращения России в "Большую семерку" в условиях агрессии, которая продолжается на Донбассе, и оккупации Крыма.

Украинский президент также отметил, что в ситуации, когда продолжают гибнуть украинцы, необходимо не возвращать Россию в "Семерку", а "заставлять ее  выполнять свои обязательства".

Также сообщается, что Зеленский и Трюдо договорились обсуждать противодействие агрессии РФ после саммита "Большой семерки" во Франции.

  • Накануне президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о "глубоких европейских корнях" России.
  • Позже стало известно, что президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон договорились вернуть Россию в G8 в 2020 году
  • Германия и Великобритания не поддержали такую инициативу США и Франции.
  • ЕС против безусловного возвращения России в G8
  • Зеленский заявил, что Россия может вернуться в Большую семерку только после того, как будет прекращена агрессия против Украины. В РФ раскритиковали это заявление: назвали "бессмысленным набором букв"
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