Зеленский поговорил по телефону с премьером Британии Джонсоном о возвращении РФ в G8
Об этом сообщает пресс-служба президента.
Зеленский поблагодарил Бориса Джонсона за твердую и принципиальную позицию Великобритании в поддержку Украины в свете недавних заявлений о возможности возвращения России в "Большую семерку".
Также было отмечена невозможность восстановление членства РФ в G7, пока Россия систематически нарушает нормы международного права и подрывает европейскую и мировую безопасность
Отмечается, что собеседники согласились, что в условиях агрессии РФ, которая имеет место в Украине, оккупации Крыма и невыполнения Россией Минских договоренностей невозможно говорить о возвращении РФ на международную площадку, где решаются глобальные проблемы.
Джонсон заверил Зеленского, что такая четкая позиция будет продемонстрирована в ходе очередного саммита "Семерки", который состоится 24-26 августа во Франции.
- Накануне президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о "глубоких европейских корнях" России.
- Позже стало известно, что президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон договорились вернуть Россию к G8 в 2020 году.
- Германия и Великобритания не поддержали такую инициативу США и Франции.
- ЕС против безусловного возвращения России в G8
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