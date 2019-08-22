Зеленский поговорил по телефону с премьером Британии Джонсоном о возвращении РФ в G8

22 августа, 2019, 14:36

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Зеленский поблагодарил Бориса Джонсона за твердую и принципиальную позицию Великобритании в поддержку Украины в свете недавних заявлений о возможности возвращения России в "Большую семерку".

Также было отмечена невозможность восстановление членства РФ в G7, пока Россия систематически нарушает нормы международного права и подрывает европейскую и мировую безопасность

Отмечается, что собеседники согласились, что в условиях агрессии РФ, которая имеет место в Украине, оккупации Крыма и невыполнения Россией Минских договоренностей невозможно говорить о возвращении РФ на международную площадку, где решаются глобальные проблемы.

Джонсон заверил Зеленского, что такая четкая позиция будет продемонстрирована в ходе очередного саммита "Семерки", который состоится 24-26 августа во Франции.