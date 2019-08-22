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Espreso.tvОбществоЗеленский поговорил по телефону с премьером Британии Джонсоном о возвращении РФ в G8

Зеленский поговорил по телефону с премьером Британии Джонсоном о возвращении РФ в G8


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Зеленский поблагодарил Бориса Джонсона за твердую и принципиальную позицию Великобритании в поддержку Украины в свете недавних заявлений о возможности возвращения России в "Большую семерку".

Также было отмечена невозможность восстановление членства РФ в G7, пока Россия систематически нарушает нормы международного права и подрывает европейскую и мировую безопасность

Отмечается, что собеседники согласились, что в условиях агрессии РФ, которая имеет место в Украине, оккупации Крыма и невыполнения Россией Минских договоренностей невозможно говорить о возвращении РФ на международную площадку, где решаются глобальные проблемы.

Джонсон заверил Зеленского, что такая четкая позиция будет продемонстрирована в ходе очередного саммита "Семерки", который состоится 24-26 августа во Франции.

  • Накануне президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о "глубоких европейских корнях" России.
  • Позже стало известно, что президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон договорились вернуть Россию к G8 в 2020 году.
  • Германия и Великобритания не поддержали такую инициативу США и Франции.
  • ЕС против безусловного возвращения России в G8
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