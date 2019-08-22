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Espreso.tvЭкономикаИнвесторы из Турции просят власть защитить их права в Украине

Инвесторы из Турции просят власть защитить их права в Украине

В Украине разгорается инвестиционный скандал. Турецкие инвесторы обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой защитить их многомиллионные инвестиции в Украину

Украинский предприниматель Руслан Евстафьев обвиняет турецких партнеров в том, что они вытесняют его из агробизнеса. В своем комментарии СМИ 21 августа 2019 года он заявил, что еще в 2009 году он один вложил деньги в строительство масляного завода в Днепропетровской области, а теперь его отстранили от совместного управления бизнесом.

Турецкие инвесторы уже опровергли заявление Евстафьева и обратились к Президенту Украины В. Зеленскому с просьбой защитить их многомиллионные инвестиции в Украину.

В эксклюзивном комментарии "Еспресо" Мюджахит Тюрккан, один из турецких инвесторов и совладелец компании "ИК Актив", сказал, что благодаря усилиям, в первую очередь, турецких партнеров удалось с нуля создать успешное предприятие. И с конца 2017 года, по словам господина Тюрккана, украинский партнер, Руслан Евстафьев, делает все, чтобы незаконно отобрать у них бизнес: "Он инициировал ряд судебных дел против компании и турецких партнеров по заведомо безосновательным искам, но мы все их выиграли. Он фальсифицирует документы, нарушая Закон, - говорит Мюджахит Тюрккан. - Как только мы осознали, что это рейдерская атака, мы обратились к турецким властям. По этим вопросам я также неоднократно обращался в государственные органы Украины. Однако указанные обращения оказались безрезультатными. Кроме того, бывший партнер удалил из реестра юридических лиц информацию о том, что он и его жена в 2009 году передали часть своих долей турецким партнерам. Зато в Реестре появилась запись, что он - директор компании, который владеет ее 60%, а его жена - 40% ".

По словам бизнесмена, сейчас все выглядит так, будто турецкие партнеры никогда не были владельцем предприятия.

Позицию украинца также опровергает его жена Ольга Евстафьева, которая разделяет позицию инвесторов из Турции и не согласна с действиями своего мужа.

"По завершению импорта оборудования, мы стали замечать, что Руслан вытесняет турецких партнеров от деятельности компании, в принципе главной причиной корпоративного конфликта", - рассказывает Ольга.

"Когда имеют место такие случаи, новые инвесторы, которые планируют работать в Украине, не хотят сюда ехать, - отмечает Расим Бекмезджи, Глава Делового совета Турции и Украины. - В целом, такие ситуации вредят имиджу Украины. А восстановить репутацию довольно сложно".

Напомним, 8 августа во время визита в Стамбул Президент Владимир Зеленский предложил турецким бизнесменам активнее инвестировать в Украину и лично гарантировал защиту их денег.

Турецкие инвесторы - совладельцы ООО "ИК Актив" призвали украинскую власть выполнить свое обещание - защитить их инвестиции и восстановить право собственности на предприятие. Утверждают, что от этого зависит то, как на Украину будут смотреть другие зарубежные инвесторы.

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