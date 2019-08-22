"Имейте совесть": Филарет просит Епифания не закрывать счета ликвидированной УПЦ КП
22 августа, 2019, 19:00
По словам Филарета, Епифаний в письме якобы просит банк закрыть счет ликвидированной киевской патриархии.
22 августа глава ликвидированной Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет призвал митрополита Епифания отозвать письмо в Ощадбанк и не вмешиваться в дела УПЦ КП
Об этом сообщает пресс-служба ликвидированной УПЦ КП.
По словам Филарета, Епифаний в письме якобы просит банк закрыть счет ликвидированной киевской патриархии.
"Прошу вас отозвать письмо в Ощадбанк о закрытии счета Киевской патриархии и в дальнейшем не вмешиваться в дела УПЦ КЦ. Не разрушайте церковь, которая была создана большими трудами и скорбями, но не вашими. Побойтесь Бога! Если вы в него не верите, то имейте хотя бы человеческую совесть", - заявил Филарет.
Заметим, что Филарет считает, что в Епифания нет на это оснований, так как 20 июня УПЦ КП на своем соборе решила выйти из состава Православной церкви Украины.
- Напомним, почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что распущенная в декабре 2018 года Украинская православная церковь Киевского патриархата не является ликвидированной.
- Филарет также отметил, что не предъявлял бы кандидатуру Епифания на руководителя ПЦУ, если бы знал, что тот "пойдет кривыми дорогами" .
- В свою очередь Епифаний заявил, что никаких обещаний почетному патриарху Филарету перед Объединяющим собором не давал.
- В ПЦУ показали документ о ликвидации религиозного объединения "Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата" путем присоединения к ПЦУ, который первым подписал собственноручно Филарет.
- Синод ПЦУ не смог убедить почетного патриарха Филарета в том, что УПЦ КП прекратила деятельность, когда вошла в состав ПЦУ.
- Филарет подает в суд против Евстратия Зори.
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