//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Имейте совесть": Филарет просит Епифания не закрывать счета ликвидированной УПЦ КП

"Имейте совесть": Филарет просит Епифания не закрывать счета ликвидированной УПЦ КП

22 августа глава ликвидированной Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет призвал митрополита Епифания отозвать письмо в Ощадбанк и не вмешиваться в дела УПЦ КП

Об этом сообщает пресс-служба ликвидированной УПЦ КП.

По словам Филарета, Епифаний в письме якобы просит банк закрыть счет ликвидированной киевской патриархии.
"Прошу вас отозвать письмо в Ощадбанк о закрытии счета Киевской патриархии и в дальнейшем не вмешиваться в дела УПЦ КЦ. Не разрушайте церковь, которая была создана большими трудами и скорбями, но не вашими. Побойтесь Бога! Если вы в него не верите, то имейте хотя бы человеческую совесть", - заявил Филарет.

Заметим, что Филарет считает, что в Епифания нет на это оснований, так как 20 июня УПЦ КП на своем соборе решила выйти из состава Православной церкви Украины.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

22 августа, 2019 четверг

больше новостей

22 августа, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать