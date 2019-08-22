"Имейте совесть": Филарет просит Епифания не закрывать счета ликвидированной УПЦ КП

22 августа, 2019, 19:00

22 августа глава ликвидированной Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет призвал митрополита Епифания отозвать письмо в Ощадбанк и не вмешиваться в дела УПЦ КП

Об этом сообщает пресс-служба ликвидированной УПЦ КП.

По словам Филарета, Епифаний в письме якобы просит банк закрыть счет ликвидированной киевской патриархии.

"Прошу вас отозвать письмо в Ощадбанк о закрытии счета Киевской патриархии и в дальнейшем не вмешиваться в дела УПЦ КЦ. Не разрушайте церковь, которая была создана большими трудами и скорбями, но не вашими. Побойтесь Бога! Если вы в него не верите, то имейте хотя бы человеческую совесть", - заявил Филарет.

Заметим, что Филарет считает, что в Епифания нет на это оснований, так как 20 июня УПЦ КП на своем соборе решила выйти из состава Православной церкви Украины.