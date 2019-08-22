Яйца, яблоки и хлеб: в МЗ рассказали о 10 продуктах для безупречной умственной активности

22 августа, 2019, 16:41

Для эффективной работы наш мозг нуждается не только в правильном отдыхе, но и в полноценном питании

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины в Facebook.

Специалисты Центра общественного здоровья Украины подготовили информацию о 10 продуктах для безупречной умственной активности:

Жирная морская рыба содержит большое количество полиненасыщенных жирных кислот омега-3. Именно из этих кислот в нашем организме вырабатывается вещество миелин, которое необходимо для быстрой работы мозга и передачи информации от одной клетки к другой.

Грецкие орехи - это еще один хороший источник полиненасыщенных жирных кислот омега-3. При регулярном употреблении грецких орехов повышается уровень серотонина (гормона счастья), что помогает противостоять депрессии и охотно браться за умственную работу. 3-5 грецких орехов в день будет вполне достаточно для здоровья мозга.

Черника - источник антиоксидантов, которые очень нужны для правильной работы мозга. Антиоксиданты, содержащиеся в чернике, позволяют избавиться от вредных веществ, повреждающих клетки мозга.

Какао. В какао бобах в большом количестве содержится мощный антиоксидант флаванол. Это вещество улучшает кровообращение мозга, а также защищает его от окислительных процессов, приводящих к различным нейродегенеративным заболеваниям (например, болезни Альцгеймера).

Женьшень. Для активизации мозговой деятельности достаточно будет всего пары капель настойки женьшеня на стакан воды.

Яйца. В яйцах содержится много холина - вещества, которое помогает нам сосредоточиться и улучшить работоспособность нервных клеток. Регулярное употребление яиц позволит вам держать мозг в тонусе.

Брокколи - это один из главных источников витамина К, который поддерживает нормальную деятельность мозга. Кроме того, в брокколи содержится бор, дефицит которого приводит к снижению мозговой активности.

Яблоки - содержат практически все минеральные вещества и витамины. Регулярное их употребление оздоравливает сосуды мозга, препятствуя их закупорке.

Чечевица - источник железа и аминокислот, необходимых для быстрого протекания биохимических процессов в мозговых клетках. Так обеспечивается ясность ума и повышается скорость мышления.

Хлеб из муки грубого помола. Для мозговой активности лучше всего употреблять "медленные" углеводы, которые содержатся в цельнозерновых продуктах и муке грубого помола. Так вы позволите мозгу зарядиться энергией на весь день.