Вопросами свободы слова будет заниматься "комитет-монстр", - Геращенко
Об этом сообщила Ирина Геращенко во время встречи с журналистами, передает Еспресо.TV.
"Как оппозиция будущая мы будем претендовать на те комитеты, которые традиционно в демократических европейских странах возглавляет оппозиция. Комитеты, которые имеют контролирующие функции. В первую очередь речь, конечно, идет о регламентном комитете, о комитете свободы слова, о должности вице-спикера, где так же должен быть представитель оппозиции для того, чтобы использовать эту возможность публичного донесения позиции к гражданам Украины", - заявила Геращенко.
Кроме того, она подчеркнула, что "ЕС" настаивает на пропорциональном формировании комитетов.
"И так же мы настаиваем на пропорциональном формировании руководства комитетов и сегодня эти вопросы не обсуждались, но неоднократно наша политическая сила подчеркивала, что пропорциональный и профессиональный подход к формированию руководства комитетов. Мы предлагаем в этом контексте Михаила Забродского, как лучшего руководителя Комитета по вопросам нацбезопасности , обороны и разведки ", - подчеркнула она.
Геращенко отметила, что впервые в истории Верховной Рады Украины изымают все профильные позиции.
"И вы знаете, я хочу сказать, что я, как представитель "ЕС" - демократической оппозиционной политической силы, обратила внимание коллег на такую диковинку, которая будет интересна для журналистов. Впервые в истории ВР Украины по Комитету по вопросам свободы слова, по предметам его ведения, изымают на самом деле все профильные позиции. Даже вопрос освещения деятельности Верховной Рады Украины", - сказала она.
По словам депутата, за важные профильные комитеты теперь будет отвечать "комитет-монстр".
"Изъят вопрос, даже я уже заметила, освещения деятельности Верховной Рады Украины, изъят вопрос ведения электронных средств массовой информации сети интернет, изъят вопросы рекламной деятельности, и все это передается в "Комитет монстр", мега-комитет по вопросам гуманитарной политики и информационной политики", - пояснила депутат.
"Мне кажется, что такое выхолащивание, оно может сделать из Комитета свободы слова, такой знаете, ритуальный комитет, где будет, конечно, его руководство, будут приходить журналисты с вопросами. (Но - ред.,) там теперь у этого комитета непонятные функции по предмету ведения законопроектов, по которым должен профессионально заниматься этот комитет. И я была против этого и другие фракции, которые не относятся к правящему большинству. В частности, (партии - ред.,) "Батькивщина", и "Голос", и даже "Оппозиционная плитформа - За жизнь", и, к сожалению, эта позиция не была услышана ", - резюмирует Увала она.
Геращенко добавила, что в ближайшее время "ЕС" обнародует кандидатов на вице-спикера.
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