Вопросами свободы слова будет заниматься "комитет-монстр", - Геращенко

22 августа, 2019, 16:06

22 августа новоизбранный депутат от фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко выразила удивление по поводу того, что из Комитета по вопросам свободы слова изымают все профильные позиции

Об этом сообщила Ирина Геращенко во время встречи с журналистами, передает Еспресо.TV.

"Как оппозиция будущая мы будем претендовать на те комитеты, которые традиционно в демократических европейских странах возглавляет оппозиция. Комитеты, которые имеют контролирующие функции. В первую очередь речь, конечно, идет о регламентном комитете, о комитете свободы слова, о должности вице-спикера, где так же должен быть представитель оппозиции для того, чтобы использовать эту возможность публичного донесения позиции к гражданам Украины", - заявила Геращенко.

Кроме того, она подчеркнула, что "ЕС" настаивает на пропорциональном формировании комитетов.

"И так же мы настаиваем на пропорциональном формировании руководства комитетов и сегодня эти вопросы не обсуждались, но неоднократно наша политическая сила подчеркивала, что пропорциональный и профессиональный подход к формированию руководства комитетов. Мы предлагаем в этом контексте Михаила Забродского, как лучшего руководителя Комитета по вопросам нацбезопасности , обороны и разведки ", - подчеркнула она.

Геращенко отметила, что впервые в истории Верховной Рады Украины изымают все профильные позиции.

"И вы знаете, я хочу сказать, что я, как представитель "ЕС" - демократической оппозиционной политической силы, обратила внимание коллег на такую диковинку, которая будет интересна для журналистов. Впервые в истории ВР Украины по Комитету по вопросам свободы слова, по предметам его ведения, изымают на самом деле все профильные позиции. Даже вопрос освещения деятельности Верховной Рады Украины", - сказала она.

По словам депутата, за важные профильные комитеты теперь будет отвечать "комитет-монстр".

"Изъят вопрос, даже я уже заметила, освещения деятельности Верховной Рады Украины, изъят вопрос ведения электронных средств массовой информации сети интернет, изъят вопросы рекламной деятельности, и все это передается в "Комитет монстр", мега-комитет по вопросам гуманитарной политики и информационной политики", - пояснила депутат.

"Мне кажется, что такое выхолащивание, оно может сделать из Комитета свободы слова, такой знаете, ритуальный комитет, где будет, конечно, его руководство, будут приходить журналисты с вопросами. (Но - ред.,) там теперь у этого комитета непонятные функции по предмету ведения законопроектов, по которым должен профессионально заниматься этот комитет. И я была против этого и другие фракции, которые не относятся к правящему большинству. В частности, (партии - ред.,) "Батькивщина", и "Голос", и даже "Оппозиционная плитформа - За жизнь", и, к сожалению, эта позиция не была услышана ", - резюмирует Увала она.

Геращенко добавила, что в ближайшее время "ЕС" обнародует кандидатов на вице-спикера.