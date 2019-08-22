VIP-персона: в Новой Зеландии парламент нянчился с младенцем одного из депутатов
Об этом Маллард рассказал в Twitter.
Отмечается, что депутат Тамата Коффи вышел из декретного отпуска и взял с собой ребенка на работу.
"Обычно креслом спикера пользуются только председательствующие, но сегодня VIP-персона разделила кресло со мной. Поздравляем Тамата Коффи и Тима с новым членом вашей семьи", - написал Маллард в твите.
Другие депутаты также в Twitter публиковали фото, как они помогают с ребенком.
Normally the Speaker's chair is only used by Presiding Officers but today a VIP took the chair with me. Congratulations @tamaticoffey and Tim on the newest member of your family. pic.twitter.com/47ViKHsKkA- Trevor Mallard (@SpeakerTrevor) 21 августа 2019 г.
Lovely to have a baby in the House, and what a beautiful one @tamaticoffey pic.twitter.com/EP6iP9eQES- Gareth Hughes (@GarethMP) 21 августа 2019 г.
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