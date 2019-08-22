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Espreso.tvОбществоVIP-персона: в Новой Зеландии парламент нянчился с младенцем одного из депутатов

VIP-персона: в Новой Зеландии парламент нянчился с младенцем одного из депутатов

Спикер парламента Новой Зеландии Тревор Маллард на работе взял понянчиться с ребенком одного из депутатов, пока тот выступал

Об этом Маллард рассказал в Twitter.

Отмечается, что депутат Тамата Коффи вышел из декретного отпуска и взял с собой ребенка на работу.

"Обычно креслом спикера пользуются только председательствующие, но сегодня VIP-персона разделила кресло со мной. Поздравляем Тамата Коффи и Тима с новым членом вашей семьи", - написал Маллард в твите.

Другие депутаты также в Twitter публиковали фото, как они помогают с ребенком.

 

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