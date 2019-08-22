В США купили права на показ фильма о Голодоморе "Цена правды"
Об этом пишет Variety.
Питер Голдвин, который вел переговоры о приобретении прав, рассказал, что "Цена правды" - "это качественный исторический триллер, который переносит меня во время и место, которое редко можно увидеть на экране".
"Цена правды" - фильм польского режиссера Агнешки Холланд. Фильм рассказывает историю реального валлийского репортера Гарета Джонса, который впервые в западной прессе заявил под собственным именем об украинском Голодоморе.
В 1933 году он побывал в СССР, где расследовал преступления сталинского режима, в частности украинский Голодомор. Однако тогда западные политики решили не принимать во внимание неудобную для них информацию, а авторитетные издания не публиковали его репортажи.
Мировая премьера картины состоялась 10 февраля 2019 года в рамках конкурсной программы 69-го Берлинского международного кинофестиваля. Премьера фильма в Украине запланирована на 28 ноября 2019 года.
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