В США купили права на показ фильма о Голодоморе "Цена правды"

22 августа, 2019, 18:49

Американская компания Samuel Goldwyn Films приобрела права на прокат в Северной Америке польско-британско-украинской исторической драмы о Голодоморе "Цена правды" (оригинальное название - "Мистер Джонс")

Об этом пишет Variety.

Питер Голдвин, который вел переговоры о приобретении прав, рассказал, что "Цена правды" - "это качественный исторический триллер, который переносит меня во время и место, которое редко можно увидеть на экране".

"Цена правды" - фильм польского режиссера Агнешки Холланд. Фильм рассказывает историю реального валлийского репортера Гарета Джонса, который впервые в западной прессе заявил под собственным именем об украинском Голодоморе.

В 1933 году он побывал в СССР, где расследовал преступления сталинского режима, в частности украинский Голодомор. Однако тогда западные политики решили не принимать во внимание неудобную для них информацию, а авторитетные издания не публиковали его репортажи.

Мировая премьера картины состоялась 10 февраля 2019 года в рамках конкурсной программы 69-го Берлинского международного кинофестиваля. Премьера фильма в Украине запланирована на 28 ноября 2019 года.