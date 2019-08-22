//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ США купили права на показ фильма о Голодоморе "Цена правды"

В США купили права на показ фильма о Голодоморе "Цена правды"

Американская компания Samuel Goldwyn Films приобрела права на прокат в Северной Америке польско-британско-украинской исторической драмы о Голодоморе "Цена правды" (оригинальное название - "Мистер Джонс")

Об этом пишет Variety.

Питер Голдвин, который вел переговоры о приобретении прав, рассказал, что "Цена правды" - "это качественный исторический триллер, который переносит меня во время и место, которое редко можно увидеть на экране".

"Цена правды" - фильм польского режиссера Агнешки Холланд. Фильм рассказывает историю реального валлийского репортера Гарета Джонса, который впервые в западной прессе заявил под собственным именем об украинском Голодоморе.

В 1933 году он побывал в СССР, где расследовал преступления сталинского режима, в частности украинский Голодомор. Однако тогда западные политики решили не принимать во внимание неудобную для них информацию, а авторитетные издания не публиковали его репортажи.

Мировая премьера картины состоялась 10 февраля 2019 года в рамках конкурсной программы 69-го Берлинского международного кинофестиваля. Премьера фильма в Украине запланирована на 28 ноября 2019 года.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

22 августа, 2019 четверг

больше новостей

22 августа, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать