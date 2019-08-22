В работе Facebook и Instagram снова произошел сбой
22 августа, 2019, 12:58
В ночь на 22 августа в работе социальных сетей Instagram и Facebook произошел сбой
Об этом сообщает Downdetector.
Большинство пользователей, которые имели проблемы с работой социальных сетей, из США. 73% из них не могли войти под своей учетной записью в Instagram, 66% - в Facebook.
Также у 23% пользователей не загружалась лента.
- Напомним, соцсети, которые принадлежат Facebook, также подвергались сбоям в работе в начале этой недели и в начале месяца.
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