В работе Facebook и Instagram снова произошел сбой

22 августа, 2019, 12:58

В ночь на 22 августа в работе социальных сетей Instagram и Facebook произошел сбой

Об этом сообщает Downdetector.

Большинство пользователей, которые имели проблемы с работой социальных сетей, из США. 73% из них не могли войти под своей учетной записью в Instagram, 66% - в Facebook.

Также у 23% пользователей не загружалась лента.