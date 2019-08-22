В Полтаве ночью горел склад "Новой почты"
22 августа, 2019, 13:18
21 августа в 19:50 в Полтаве в одноэтажном складском здании "Новой почты" возник пожар
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Отмечается, что жертв и пострадавших нет.
Потушить пожар удалось 22 августа в 9:05. К тушению привлекли 81 пожарного и 20 единиц спасательной техники.
В свою очередь, в пресс-службе "Новой почты" отметили, что загорелось помещение, которое используется для нужд компании, грузы клиентов не пострадали.
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