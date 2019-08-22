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Espreso.tvОбществоВ Полтаве ночью горел склад "Новой почты"

В Полтаве ночью горел склад "Новой почты"

21 августа в 19:50 в Полтаве в одноэтажном складском здании "Новой почты" возник пожар

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет.

Потушить пожар удалось 22 августа в 9:05. К тушению привлекли 81 пожарного и 20 единиц спасательной техники.

В свою очередь, в пресс-службе "Новой почты" отметили, что загорелось помещение, которое используется для нужд компании, грузы клиентов не пострадали.

 

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