В польских Татрах молния попала в группу туристов, есть погибшие
22 августа, 2019, 17:34
В четверг, 22 августа, в польских Татрах во время сильной грозы погибли несколько человек, еще не менее 10 человек пострадали
Сообщает телекомпания TVN24.
По предварительной информации, молния поразила группу туристов, которые решили подняться на гору Гевонт.
На данный момент нет точной информации о количестве погибших и состоянии пострадавших. Известно, что один ребенок находится в тяжелом состоянии.
Читайте также
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики
-
14 августа, 2019 Виталий Портников: Минск - это необходимая имитация
-
14 августа, 2019 10 фактов об Алексее Гончаруке, которого видят новым премьером
Читайте также
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики
-
14 августа, 2019 Виталий Портников: Минск - это необходимая имитация