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Espreso.tvОбществоВ польских Татрах молния попала в группу туристов, есть погибшие

В польских Татрах молния попала в группу туристов, есть погибшие


фото: pikabu
В четверг, 22 августа, в польских Татрах во время сильной грозы погибли несколько человек, еще не менее 10 человек пострадали

Сообщает телекомпания TVN24.

По предварительной информации, молния поразила группу туристов, которые решили подняться на гору Гевонт.

На данный момент нет точной информации о количестве погибших и состоянии пострадавших. Известно, что один ребенок находится в тяжелом состоянии.

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