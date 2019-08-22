В Киеве женщина перепутала педали и наехал на мать с ребенком
22 августа, 2019, 21:59
В Дарницком районе столицы 59-летняя женщина на внедорожнике наехала на мать с 9-летним сыном
Об этом сообщает "Киев оперативный".
ДТП произошло в Дарницком районе столицы, на Днепровской набережной.
Предварительно известно, что виновница ДТП перепутала педали и, двинувшись задним ходом, сбила людей. Очевидцы происшествия бросились на помощь. Чтобы извлечь пострадавших, мужчинам пришлось поднимать автомобиль. Мать с ребенком госпитализировали в тяжелом состоянии.
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