//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве женщина перепутала педали и наехал на мать с ребенком

В Киеве женщина перепутала педали и наехал на мать с ребенком

В Дарницком районе столицы 59-летняя женщина на внедорожнике наехала на мать с 9-летним сыном

Об этом сообщает "Киев оперативный".

ДТП произошло в Дарницком районе столицы, на Днепровской набережной.

Предварительно известно, что виновница ДТП перепутала педали и, двинувшись задним ходом, сбила людей. Очевидцы происшествия бросились на помощь. Чтобы извлечь пострадавших, мужчинам пришлось поднимать автомобиль. Мать с ребенком госпитализировали в тяжелом состоянии.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

22 августа, 2019 четверг

больше новостей

22 августа, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать