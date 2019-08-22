В Киеве из-за возмущений в соцсетях отменили лекцию главреда "Медузы"
Об этом сообщило копирайтингове агентство "Люди слова" на своей странице в Facebook.
"13 и 14 октября в Киеве с речью выступит главный редактор "Медуза" Иван Колпаков. 13 октября в Доме Кино Иван выступит с лекцией "Как рассказывать истории по-новому", где расскажет: как меняется речь журналистики, как мы придумываем новые форматы, как мы работаем на новых платформах (в том числе опыт Instagram и Telegram), как и зачем делать очень популярные расследования ", - говорилось в анонсе
Пользователи Facebook раскритиковали вероятное появление в Киеве такого спикера и напомнили о скандале с отставкой Колпакова, связанной с обвинениями в харассменте.
После этого организаторы объявили, что отменят мероприятие, потому что не хотят подвергать жизни лектора и гостей опасности.
Читайте также
-
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики
-
14 августа, 2019 Виталий Портников: Минск - это необходимая имитация
Читайте также
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики