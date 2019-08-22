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Espreso.tvОбществоВ Киеве из-за возмущений в соцсетях отменили лекцию главреда "Медузы"

В Киеве из-за возмущений в соцсетях отменили лекцию главреда "Медузы"

Главный редактор русскоязычного интернет-издания "Медуза" Иван Колпаков собирался выступить в Киеве с лекциями, однако их отменили из-за реакции в соцсетях

Об этом сообщило копирайтингове агентство "Люди слова" на своей странице в Facebook.

"13 и 14 октября в Киеве с речью выступит главный редактор "Медуза" Иван Колпаков. 13 октября в Доме Кино Иван выступит с лекцией "Как рассказывать истории по-новому", где расскажет: как меняется речь журналистики, как мы придумываем новые форматы, как мы работаем на новых платформах (в том числе опыт Instagram и Telegram), как и зачем делать очень популярные расследования ", - говорилось в анонсе

Пользователи Facebook раскритиковали вероятное появление в Киеве такого спикера и напомнили о скандале с отставкой Колпакова, связанной с обвинениями в харассменте.

После этого организаторы объявили, что отменят мероприятие, потому что не хотят подвергать жизни лектора и гостей опасности.

 

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