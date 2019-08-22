В Кривом Роге "заминировали" дом родителей Зеленского

22 августа, 2019, 20:55

Одно из ведомств Киева получило сообщение о заминировании многоэтажного дома, где живут родители президента Украины Владимира Зеленского

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на местную полицию.

Вследствие проверки дома взрывоопасных предметов не нашли.

Отмечается, что в сообщении о "заминировании" здания, где живут родители Зеленского, имелась информация о "заминировании" большого количества объектов в столице.