В центре Киева митинговали за Филарета, участникам платили по 100 грн, - СМИ

22 августа, 2019, 20:41

В центре Киева на Михайловской площади состоялся митинг в поддержку патриарха Филарета

Об этом сообщает 24 канал.

Люди стояли с плакатами "Я с Филаретом", "Варфоломей, дайте Украине настоящий Томос, не идите на сговор с Путиным".

"Филарет к нам обратился и дал клич и сказал поддержать. Они должны миром сесть за стол переговоров и собрать людей, которые понимают, и найти дорогу и общее видение ", - рассказала организатор митинга.

Однако, что за митинг проходил на Михайловской площади, понимали не все участники мероприятия.

"Нам сказали, просто придите на акцию и получите 100 гривен. У меня маленькая пенсия, поэтому и хожу за деньги на подобные акции", - сказала одна из участниц акции.

"Я сначала не знал, я пришел за 100 гривен. Мне сказали, чтобы их получить нужно постоять 1,5 часа", - добавил другой участник акции.