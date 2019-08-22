В центре Киева митинговали за Филарета, участникам платили по 100 грн, - СМИ
Об этом сообщает 24 канал.
Люди стояли с плакатами "Я с Филаретом", "Варфоломей, дайте Украине настоящий Томос, не идите на сговор с Путиным".
"Филарет к нам обратился и дал клич и сказал поддержать. Они должны миром сесть за стол переговоров и собрать людей, которые понимают, и найти дорогу и общее видение ", - рассказала организатор митинга.
Однако, что за митинг проходил на Михайловской площади, понимали не все участники мероприятия.
"Нам сказали, просто придите на акцию и получите 100 гривен. У меня маленькая пенсия, поэтому и хожу за деньги на подобные акции", - сказала одна из участниц акции.
"Я сначала не знал, я пришел за 100 гривен. Мне сказали, чтобы их получить нужно постоять 1,5 часа", - добавил другой участник акции.
- Напомним, почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что распущенная в декабре 2018 года Украинская православная церковь Киевского патриархата не является ликвидированной.
- Филарет также отметил, что не предъявлял бы кандидатуру Епифания на руководителя ПЦУ, если бы знал, что тот "пойдет кривыми дорогами" .
- В свою очередь Епифаний заявил, что никаких обещаний почетном патриарху Филарету перед Объединяющим собором не давал.
- Филарет подает в суд против Евстратия Зори.
- 22 августа глава ликвидированной Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет призвал митрополита Епифания отозвать письмо в Ощадбанк и не вмешиваться в дела УПЦ КП.
Читайте также
-
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики
-
14 августа, 2019 Виталий Портников: Минск - это необходимая имитация
Читайте также
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики