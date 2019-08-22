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Espreso.tvОбществоУкраина проинформировала ключевые столицы, что оснований для возвращения РФ в "G8" нет

Украина проинформировала ключевые столицы, что оснований для возвращения РФ в "G8" нет

Украина проинформировала все ключевые столицы мира, что оснований для восстановления G8 и возвращения России в состав неформального клуба ведущих государстве нет

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-секретаря Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.

"Зная, что тема Украины будет важной темой повестки дня саммита "Группы семи" во французском городе Биарриц, мы на всех уровнях работали в ключевых столицах мира, информируя партнеров об отсутствии каких-либо сдвигов в позиции России относительно прекращения агрессии против Украины", - подчеркнула Зеленко.

При этом дипломат напомнила, что Россия была исключена из G8 "именно из-за начала агрессии против Украины и оккупации украинских территорий".

"И вы уже видите первую реакцию партнеров: возвращение России в ряды "Группы восьми" возможно лишь при условии восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ. Об этом заявил президент Украины, и такую позицию поддерживают наши международные партнеры", - заявила Зеленко.

"Пока мы не видим никаких признаков того, что Россия готова к любым действиям в этом направлении. Только за последние несколько недель Украина вследствие вражеских обстрелов потеряла 8 военнослужащих, Крым остается оккупированным, более 100 украинцев незаконно удерживаются Россией как политические заключенные, а паспортная агрессия на Донбассе продолжается", - отметила пресс-секретарь МИД.

По ее словам, "последние заявления лидеров Германии, Великобритании и других государств показали, что они четко осознают возможные последствия и угрозы уступок Кремлю".

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