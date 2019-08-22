У моста на Станице Луганской установят камеру из-за нарушений со стороны "ЛНР", - ОБСЕ
Об этом Комарницкий сообщил на своей странице в Facebook.
"Представители ОБСЕ обеспокоены срывом оккупационными властями "ЛНР" реконструкции моста в Станице Луганской. С главой Луганской мониторинговой команды СММ ОБСЕ Юккой Туононеном обсудили общее положение вдоль линии соприкосновения, в частности, в г. Счастье, и разминирование прилегающих территорий", - написал Комарницкий.
В связи с обострением ситуации безопасности для совместного мониторинга ремонтных работ на объекте он предложил установить дополнительную камеру видеонаблюдения на башне ОБСЕ.
"Наши предложения будут переданы на рассмотрение в главный офис ОБСЕ в Киеве. Надеюсь, что совместными усилиями нам удастся ускорить начало ремонтных работ", - отметил глава Луганщины.
- Напомним, 21 августа пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила о готовности начать ремонт перехода в Станице Луганской.
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