Трамп хочет пересмотра права на получение гражданства США после рождения, так как считает его "бессмысленным"

22 августа, 2019, 08:22

Право на получение американского гражданства по рождению на территории США может быть пересмотрено, поскольку президент США Дональд Трамп считает его бессмысленным

Об этом Трамп сообщил журналистам на лужайке Белого дома 21 августа, передает Укринформ .

"Мы очень серьезно изучаем вопрос гражданства по праву рождения на территории США. Это когда люди делают детей в своих странах, затем пересекают границу, рожают ребенка, и - привет! - ребенок теперь приобретает гражданство США", - заявил он.

Трамп сообщил, что его администрация сейчас изучает этот вопрос "очень, очень серьезно".

"Честно говоря, это (право на получение гражданства США по рождению, - ред.) - бессмысленно", - добавил после паузы Трамп.

Напомним: с 1868 года, согласно четырнадцатой поправке к Конституции США и принятого позже закона об эмиграции и натурализации, дети, рожденные на территории США, автоматически получают американское гражданство. Это правило, правда, не распространяется на детей дипломатов, консулов и других категорий иностранцев.