Трамп хочет пересмотра права на получение гражданства США после рождения, так как считает его "бессмысленным"
Об этом Трамп сообщил журналистам на лужайке Белого дома 21 августа, передает Укринформ .
"Мы очень серьезно изучаем вопрос гражданства по праву рождения на территории США. Это когда люди делают детей в своих странах, затем пересекают границу, рожают ребенка, и - привет! - ребенок теперь приобретает гражданство США", - заявил он.
Трамп сообщил, что его администрация сейчас изучает этот вопрос "очень, очень серьезно".
"Честно говоря, это (право на получение гражданства США по рождению, - ред.) - бессмысленно", - добавил после паузы Трамп.
Напомним: с 1868 года, согласно четырнадцатой поправке к Конституции США и принятого позже закона об эмиграции и натурализации, дети, рожденные на территории США, автоматически получают американское гражданство. Это правило, правда, не распространяется на детей дипломатов, консулов и других категорий иностранцев.
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