Термические скачки могут влиять на людей с сердечно-сосудистыми недугами, - синоптик Наталья Диденко
22 августа, 2019, 07:00
22 августа будет преобладать сухая жаркая погода во всех частях Украины
Об этом рассказала синоптик в эфире Еспресо.TV .
По прогнозу, на западе без существенных осадков, но возможны небольшие дожди с грозами. Температура воздуха - +23...+28 градусов.
На севере ожидается ослабление жары, особенно на Житомирщине и Киевщине. Температура - +26...+27.
На востоке сильная жара и порывистый ветер. Температура - +33...+34.
В центральной части без осадков, много солнца. Температура - +29...+34.
На юге жаркое, солнечно и ветренно.Температура - +30...+35.
В Киеве погода сухая и солнечная, температура - +26.
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