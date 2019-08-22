Термические скачки могут влиять на людей с сердечно-сосудистыми недугами, - синоптик Наталья Диденко

22 августа, 2019, 07:00

22 августа будет преобладать сухая жаркая погода во всех частях Украины

Об этом рассказала синоптик в эфире Еспресо.TV .

По прогнозу, на западе без существенных осадков, но возможны небольшие дожди с грозами. Температура воздуха - +23...+28 градусов.

На севере ожидается ослабление жары, особенно на Житомирщине и Киевщине. Температура - +26...+27.

На востоке сильная жара и порывистый ветер. Температура - +33...+34.

В центральной части без осадков, много солнца. Температура - +29...+34.

На юге жаркое, солнечно и ветренно.Температура - +30...+35.

В Киеве погода сухая и солнечная, температура - +26.