Сутки на фронте: россияне бьют из гранатометов и пулеметов, ранен боец ООС
22 августа, 2019, 07:36
В среду, 21 августа, российские террористы на Донбассе 7 раз обстреляли украинские позиции, применив гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие
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