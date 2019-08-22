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Espreso.tvОбществоСутки на фронте: россияне бьют из гранатометов и пулеметов, ранен боец ООС

Сутки на фронте: россияне бьют из гранатометов и пулеметов, ранен боец ООС

В среду, 21 августа, российские террористы на Донбассе 7 раз обстреляли украинские позиции, применив гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил ранение.

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