Суд открыл производство из-за бездействия правительства в вопросе рынка земли
Об этом сообщает пресс-служба суда.
"Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску Кабинета министров Украины о признании противоправным его бездействие, которое заключается в неразрабатывании и невнесении на рассмотрение Верховной Рады Украины проекта закона Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения", - говорится в сообщении.
Дело будет рассматриваться по правилам общего искового производства, а подготовительное заседание назначено на 24 сентября.
В суде отметили, что среди требований иска - обязать профильные министерства и Кабинет министров разработать проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения и подать его на рассмотрение парламента.
Ответчиками по делу выступают КМУ, Минагрополитики, Минэкономразвития, Минфин, Минюст, Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.
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Напомним, что запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения, так называемый мораторий, был введен в Украине еще в 2001 году. С тех пор моратоий многократно продолжали.
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7 декабря 2017 г. Верховная Рада продлила запрет на продажу земли сельскохозяйственного значения.
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В МВФ заявили, что отсутствие прозрачного рынка земли препятствует поступлению инвестиций в Украину.
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Правительство предлагает создать рынок сельскохозяйственной земли с определенными ограничениями: продавать до 200 гектаров, при этом не позволять покупку земель иностранцам и агрохолдингам.
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Президент Порошенко считает, что мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения тормозит развитие аграрного рынка и сдерживает приход инвесторов в Украину.
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В августе Европейский суд по правам человека признал мораторий нарушением прав человека.
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В начале ноября в Украине произошел первый случай, когда благодаря решению Европейского суда по правам человека удалось обойти мораторий на продажу земель в Украине.
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МВФ заявляет, что отсутствие прозрачного рынка земли препятствует поступлению инвестиций в Украину.
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Правительство предлагает создать рынок сельскохозяйственной земли с определенными ограничениями: продавать до 200 гектаров, при этом не позволять покупку земель иностранцам и агрохолдингам.
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