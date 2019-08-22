Суд открыл производство из-за бездействия правительства в вопросе рынка земли

22 августа, 2019, 11:55

Окружной административный суд Киева открыл производство по делу о бездеятельности Кабинета министров относительно неразрабатывания законопроекта об обороте сельскохозяйственных земель

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску Кабинета министров Украины о признании противоправным его бездействие, которое заключается в неразрабатывании и невнесении на рассмотрение Верховной Рады Украины проекта закона Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения", - говорится в сообщении.

Дело будет рассматриваться по правилам общего искового производства, а подготовительное заседание назначено на 24 сентября.

В суде отметили, что среди требований иска - обязать профильные министерства и Кабинет министров разработать проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения и подать его на рассмотрение парламента.

Ответчиками по делу выступают КМУ, Минагрополитики, Минэкономразвития, Минфин, Минюст, Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

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