#Stus_Award: в сети распространяется флешмоб на 30-летие премии
Об этом пользователи сообщили в сети.
"Есть несколько людей- "китов", на которых я опираюсь, когда теряю веру, разочаровываюсь, устаю или боюсь за страну. Крупнейшие из моих "китов" - это Василий Стус и Евгений Сверстюк", - сказала журналистка Мирослава Барчук.
Народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий тоже присоединился к флешмобу.
"Я была одна из первых лауреатов премии Василия Стуса, мне ее вручал Евгений Сверстюк. Эта премия вручается за вклад в развитие украинской культуры и устойчивость гражданской позиции", - рассказала Народная артистка Украины Мария Бурмака.
Писатель Петр Яценко сказал, что Василий Стус его любимый поэт.
Поделился любимым фрагментом и глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.
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