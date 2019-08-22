Stus_Award: в сети распространяется флешмоб на 30-летие премии

22 августа, 2019, 17:03

В 1989 году Евгений Сверстюк учредил Премию имени Василия Стуса, которая присуждается за вклад в развитие украинской культуры и устойчивость гражданской позиции. В этом году Премии Стуса - 30 лет. PEN Ukraine и Радио Свобода запустили флешмоб к этому событию - украинцы читают любимые строки Стуса

Об этом пользователи сообщили в сети.

"Есть несколько людей- "китов", на которых я опираюсь, когда теряю веру, разочаровываюсь, устаю или боюсь за страну. Крупнейшие из моих "китов" - это Василий Стус и Евгений Сверстюк", - сказала журналистка Мирослава Барчук.

Народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий тоже присоединился к флешмобу.

"Я была одна из первых лауреатов премии Василия Стуса, мне ее вручал Евгений Сверстюк. Эта премия вручается за вклад в развитие украинской культуры и устойчивость гражданской позиции", - рассказала Народная артистка Украины Мария Бурмака.

Писатель Петр Яценко сказал, что Василий Стус его любимый поэт.

Поделился любимым фрагментом и глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.