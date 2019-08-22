//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество#Stus_Award: в сети распространяется флешмоб на 30-летие премии

#Stus_Award: в сети распространяется флешмоб на 30-летие премии

В 1989 году Евгений Сверстюк учредил Премию имени Василия Стуса, которая присуждается за вклад в развитие украинской культуры и устойчивость гражданской позиции. В этом году Премии Стуса - 30 лет. PEN Ukraine и Радио Свобода запустили флешмоб к этому событию - украинцы читают любимые строки Стуса

Об этом пользователи сообщили в сети.

"Есть несколько людей- "китов", на которых я опираюсь, когда теряю веру, разочаровываюсь, устаю или боюсь за страну. Крупнейшие из моих "китов" - это Василий Стус и Евгений Сверстюк", - сказала журналистка Мирослава Барчук.

 

Народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий тоже присоединился к флешмобу.

 

"Я была одна из первых лауреатов премии Василия Стуса, мне ее вручал Евгений Сверстюк. Эта премия вручается за вклад в развитие украинской культуры и устойчивость гражданской позиции", - рассказала Народная артистка Украины Мария Бурмака.

Писатель Петр Яценко сказал, что Василий Стус его любимый поэт.

Поделился любимым фрагментом и глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

22 августа, 2019 четверг

больше новостей

22 августа, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать