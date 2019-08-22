Стерненко: Марш защитников свидетельствует, что мы продолжаем бороться

22 августа, 2019, 18:04

Активист Сергей Стерненко заявил о важности Марша защитников, ведь такие мероприятия объединяют украинцев и поддерживают военных

Об этом сообщил Сергей Стерненко в эфире Еспресо.TV.

"Военные должны опираться на надежные тылы, на гражданских, которые их поддерживают на самом деле. Потому что мы видим, что даже по результатам тех же парламентских выборов есть большая доля граждан Украины, которые сегодня абсолютно поддерживают пророссийские взгляды, которые поддерживают страну агрессора, потому, что они голосуют за их представителей в парламенте", - заявил активист.

Кроме того, Стерненко сказал, что ценность национальной традиции украинцы осознали только с началом войны.

"У нас эта традиция начала появляться на самом деле именно как национальная традиция, только последние пять лет, когда начали вести против нас войну, мы начали понимать для чего нужна, замазанный уже этими выборами украинский язык, для чего нужны символы, для чего нужно конструирование украинского национального мифа. И только сейчас мы начинаем как нация к этому приходить. Конечно, часть людей этого не понимает, часть людей до сих пор в Советском Союзе", - подчеркнул он.

Однако, он добавил, что большая часть украинцев чувствует важность проведения таких мероприятий, как Марш защитников.

"Но, в конце концов, значительная часть населения Украины интуитивно, подкожно чувствует необходимость проведения таких мероприятий. Это мероприятия, которые объединяют нацию, это меры, которые показывают - вот мы есть, мы существуем и мы будем продолжать бороться за свою независимость, за свое существование, за то, чтобы Украина была свободным, самостоятельным и независимым государством ", - заключил он.