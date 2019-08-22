СБУ рекламирует свой телеграмм-канал плакатом, который напоминает советскую агитку

22 августа, 2019, 17:45

На странице Службы безопасности Украины в социальной сети Facebook появился пост, в котором рекламируется телеграмм-канал службы

"Ты подписался на телеграмм-канал СБУ?", - спрашивает у пользователей сети мужчина.

Пользователи социальных сетей обратили внимание на то, что рисунок напоминает советский плакат с красноармейцем, который спрашивает и призывает "Ты записался добровольцем?".