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Espreso.tvОбществоСБУ рекламирует свой телеграмм-канал плакатом, который напоминает советскую агитку

СБУ рекламирует свой телеграмм-канал плакатом, который напоминает советскую агитку

На странице Службы безопасности Украины в социальной сети Facebook появился пост, в котором рекламируется телеграмм-канал службы

"Ты подписался на телеграмм-канал СБУ?", - спрашивает у пользователей сети мужчина.

Пользователи социальных сетей обратили внимание на то, что рисунок напоминает советский плакат с красноармейцем, который спрашивает и призывает "Ты записался добровольцем?".

 

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