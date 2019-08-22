СБУ рекламирует свой телеграмм-канал плакатом, который напоминает советскую агитку
22 августа, 2019, 17:45
На странице Службы безопасности Украины в социальной сети Facebook появился пост, в котором рекламируется телеграмм-канал службы
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