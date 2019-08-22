Самолет Маврикий-Мадрид "провалился" в воздухе на 300 метров: 35 пострадавших

"Десятки испуганных пассажиров пострадали из-за того, что самолет резко снизился приблизительно на 300 метров за 10 секунд", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в целом пострадали 35 человек. Среди них трое членов экипажа.

После посадки пострадавших госпитализированы в три мадридские больницы. Однако, через некоторое время всех их выписали.

Инцидент произошел во время авиаперелета из Маврикия в Мадрид. По словам пассажиров, пилот самолета Airbus A330-343 через 10-15 секунд снова контролировал воздушное судно.