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Espreso.tvМирСамолет Маврикий-Мадрид "провалился" в воздухе на 300 метров: 35 пострадавших

Самолет Маврикий-Мадрид "провалился" в воздухе на 300 метров: 35 пострадавших

Во время авиаперелета из Маврикия в Мадрид 35 человек пострадали из-за турбулентности
Об этом сообщает   Mirror.

"Десятки испуганных пассажиров пострадали из-за того, что самолет резко снизился приблизительно на 300 метров за 10 секунд", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в целом пострадали 35 человек. Среди них трое членов экипажа.

После посадки пострадавших госпитализированы в три мадридские больницы. Однако, через некоторое время всех их выписали.

Инцидент произошел во время авиаперелета из Маврикия в Мадрид. По словам пассажиров, пилот самолета Airbus A330-343 через 10-15 секунд снова контролировал воздушное судно.

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