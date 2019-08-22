Самолет Маврикий-Мадрид "провалился" в воздухе на 300 метров: 35 пострадавших
22 августа, 2019, 17:58
Во время авиаперелета из Маврикия в Мадрид 35 человек пострадали из-за турбулентности
Об этом сообщает Mirror.
"Десятки испуганных пассажиров пострадали из-за того, что самолет резко снизился приблизительно на 300 метров за 10 секунд", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в целом пострадали 35 человек. Среди них трое членов экипажа.
После посадки пострадавших госпитализированы в три мадридские больницы. Однако, через некоторое время всех их выписали.
Инцидент произошел во время авиаперелета из Маврикия в Мадрид. По словам пассажиров, пилот самолета Airbus A330-343 через 10-15 секунд снова контролировал воздушное судно.
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