Российский наемник "ЛНР" просит Зеленского его помиловать

22 августа, 2019, 17:00

Боевик из РФ Алексей Седиков, которого в Украине осудили за терроризм из-за того, что воевал на стороне боевиков, написал заявление-прошение о помиловании на имя президента Украины Владимира Зеленского

Об этом он рассказал корреспонденту Общественного, которая посетила его в бучанской колонии.

"Где-то 2 недели назад ко мне пришли работники СБУ и спросили, хочу ли я на обмен, я сказал, да, и мне предложили написать заявление на помилование. И где-то неделю назад я написал заявление. Теперь жду новостей, больше ничего не знаю", - сказал Седиков.

Напомним, что Седиков - лейтенант запаса вооруженных сил РФ. В 2016 году он начал воевать на стороне боевиков так называемой "ЛНР". В июле 2016 году Седикова задержали украинские военные, тогда он получил ранение ноги. В 2017 году его признали виновным в террористической деятельности и приговорили к 11 годам тюрьмы. Он есть в списке россиян, которых Украина готова обменять на политзаключенных в России и на Донбассе.