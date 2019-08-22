Российский наемник "ЛНР" просит Зеленского его помиловать
Об этом он рассказал корреспонденту Общественного, которая посетила его в бучанской колонии.
"Где-то 2 недели назад ко мне пришли работники СБУ и спросили, хочу ли я на обмен, я сказал, да, и мне предложили написать заявление на помилование. И где-то неделю назад я написал заявление. Теперь жду новостей, больше ничего не знаю", - сказал Седиков.
Напомним, что Седиков - лейтенант запаса вооруженных сил РФ. В 2016 году он начал воевать на стороне боевиков так называемой "ЛНР". В июле 2016 году Седикова задержали украинские военные, тогда он получил ранение ноги. В 2017 году его признали виновным в террористической деятельности и приговорили к 11 годам тюрьмы. Он есть в списке россиян, которых Украина готова обменять на политзаключенных в России и на Донбассе.
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