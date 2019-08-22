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Espreso.tvСпортРакицкий вернулся в Украину

Ракицкий вернулся в Украину


фото: twitter
Экс-защитник донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий прилетел в Киев

Об этом сообщил футболист в instagram.

Эксзащитник донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий, который зимой перебрался в российский "Зенит", приехал в Киев, как заявил футболист, он "прилетел в лето".

"Прилетели за летом в Киев. В Питере мы уже забыли о том, что оно существует", - объяснил свой визит Ярослав Ракицкий.

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