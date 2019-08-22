Ракицкий вернулся в Украину

22 августа, 2019, 12:47

Экс-защитник донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий прилетел в Киев

Об этом сообщил футболист в instagram.

Эксзащитник донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий, который зимой перебрался в российский "Зенит", приехал в Киев, как заявил футболист, он "прилетел в лето".

"Прилетели за летом в Киев. В Питере мы уже забыли о том, что оно существует", - объяснил свой визит Ярослав Ракицкий.