Ракицкий вернулся в Украину
22 августа, 2019, 12:47
Экс-защитник донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий прилетел в Киев
Об этом сообщил футболист в instagram.
Эксзащитник донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий, который зимой перебрался в российский "Зенит", приехал в Киев, как заявил футболист, он "прилетел в лето".
"Прилетели за летом в Киев. В Питере мы уже забыли о том, что оно существует", - объяснил свой визит Ярослав Ракицкий.
- Напомним, 28 января Ярослав Ракицкий перешел из "Шахтера" в "Зенит" за 10 млн евро.
- Экс-футболист "Шахтера" Ярослав Ракицкий на первой пресс-конференции в качестве игрока "Зенита" назвал слабым чемпионат Украины .
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