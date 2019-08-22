Радио "Голос Донбасса" получило лицензию на спутниковое вещание
22 августа, 2019, 19:34
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания удовлетворил заявление о выдаче лицензии на спутниковое вещание радио "Голос Донбасса"
Об этом говорится на сайте регулятора.
Согласно выданной лицензии радиостанция "Голос Донбасса" вскоре начнет спутниковое радиовещание объемом 24 часа / сутки на территории Украины и других стран в пределах зоны приема сигнала спутника. Срок действия лицензии - 10 лет.
Отмечается, что это одна из первых радиостанций, с которой началось восстановление украинского радиовещания в Донецкой области.
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