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Espreso.tvОбществоРадио "Голос Донбасса" получило лицензию на спутниковое вещание

Радио "Голос Донбасса" получило лицензию на спутниковое вещание

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания удовлетворил заявление о выдаче лицензии на спутниковое вещание радио "Голос Донбасса"

Об этом говорится на сайте регулятора.

Согласно выданной лицензии радиостанция "Голос Донбасса" вскоре начнет спутниковое радиовещание объемом 24 часа / сутки на территории Украины и других стран в пределах зоны приема сигнала спутника. Срок действия лицензии - 10 лет.

Отмечается, что это одна из первых радиостанций, с которой началось восстановление украинского радиовещания в Донецкой области.

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