"Запас карман не прожжет": Витренко рассказал, кто сможет на зиму купить газ по летней цене

22 августа, 2019, 15:44

Украинцы смогут приобрести газ в сентябре по низкой летней цене и использовать его в течение отопительного сезона

Об этом рассказал исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в эфире Радио Свобода, передает Еспресо.TV

"Те, кто не может заплатить заранее или вообще не может заплатить за газ, они получают субсидии и продолжать ее получать. Этот продукт - газовый запас - рассчитан не на них. Есть люди, которые могут заплатить на газ без субсидии. Для них был предложен такой продукт, когда они платят по текущей цене, и, таким образом, зимой у них будет газ, который купили за летней цене (более низкой). Запас карман не прожжет ", - пояснил Витренко.

Он также добавил, что "Нафтогаз" не ожидает больших денежных поступлений от этой программы, но "интересы потребителя важны сами по себе"

"Мы не ожидаем значительную сумму поступлений, учитывая, что эти деньги к "Нафтогазу" пойдут не напрямую, а через облгазсбыты. Но в любом случае это интересы потребителей, которые важны сами по себе. Если "Нафтогаз" может сделать что-то, чтобы у определенной категории потребителей была возможность купить газ дешевле, то он должен это сделать", - рассказал Витренко.

Напомним, что предложение действует до 25 сентября и позволяет приобрести до 25 тыс. куб. м газа. Этого объема достаточно для обеспечения потребностей домохозяйства в течение всей зимы. Отпускная цена Нафтогаза - 4874,42 (без НДС и стоимости транспортировки и распределения).

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