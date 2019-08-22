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Espreso.tvОбщество"История российского шпиона": в Британии выйдет сериал о Путине

"История российского шпиона": в Британии выйдет сериал о Путине


фото: ap
На британском телеканале Channel 4 выйдет документальный мини-сериал о главе Кремля Владимире Путине

Как сообщается, его производством занимается студия Rogan Productions, а съемки пройдут в России, США, Великобритании и других странах Европы.

Режиссером сериала, который получил название "Путин: история русского шпиона" и будет состоять из трех эпизодов, выступит Ник Грин.

"В нем будет рассмотрено, как личный опыт Путина повлиял на его политику, как современная Россия была создана благодаря острому ощущению измены, гордости и гнева, и как ценности Путина распространялись по всему миру - от Крыма до Солсбери и Вашингтона», - рассказали в пресс -службе Channel 4.
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