"История российского шпиона": в Британии выйдет сериал о Путине

22 августа, 2019, 14:20

На британском телеканале Channel 4 выйдет документальный мини-сериал о главе Кремля Владимире Путине

Как сообщается, его производством занимается студия Rogan Productions, а съемки пройдут в России, США, Великобритании и других странах Европы.

Режиссером сериала, который получил название "Путин: история русского шпиона" и будет состоять из трех эпизодов, выступит Ник Грин.